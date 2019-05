Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in der Mannheimer Straße

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 11.05.2019 wurde in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.50 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit der Laserpistole in Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße durchgeführt. Es wurde der Verkehr stadteinwärts gemessen. Hierbei konnten 38 Fahrzeuge gemessen werden. Es kam zu 6 Verwarnungen und einem Verstoß gegen die Gurtpflicht. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 50 km/h nach Toleranzabzug bei erlaubten 30 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Steffen Rau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell