POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher wurden vermutlich überrascht

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Montag brachen Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses an der Dresdner Straße auf. Die Täter flüchteten vermutlich, weil sie sie sich durch den Bewohner entdeckt fühlten. Dieser hatte gegen 03.45 Uhr verdächtige Geräusche vernommen. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

