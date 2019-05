Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Rohbau

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich übers Wochenende drangen bislang unbekannte Täter über einen Keller in einen im Bau befindlichen Gebäudekomplex in der Pfarrstraße ein, wo sie mehrere Türen aufbrachen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden zwei Baumaschinen, sowie Elektroanlagen und Zubehör im Wert von etwa 1.600 Euro entwendet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

