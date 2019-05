Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Bäckerei

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Mainzer Straße am Werk. Zwischen 0 und 4 Uhr drangen die unbekannten Täter gewaltsam in einer Bäckerei-Filiale ein.

Eine Mitarbeiterin bemerkte zu Arbeitsbeginn, dass eine Seitentür aufgehebelt wurde. Ersten Überprüfungen zufolge wurde jedoch nichts gestohlen. Es blieb beim Sachschaden.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 396 - 2150 jederzeit entgegen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell