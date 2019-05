Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulgebäude beschmiert und Leuchte beschädigt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Schmierfinken, die am Wochenende ein Schulgebäude und den Pausenhof in der Ziegelhütterstraße verunstaltet und dabei auch Sachschaden angerichtet haben. Am Samstagvormittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ein Gebäude und den Hof mit Farbe verschmutzt haben. Außerdem beschädigten die Täter auch eine Leuchte im Eingangsbereich des Schulgebäudes. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. | cri

