Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfall mit 2 Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Eine 59-jährige Audi-Lenkerin befuhr am Montag gegen 17.35 Uhr die K 1077 bei Ehningen, aus Fahrtrichtung Böblingen kommend in Fahrtrichtung Herrenberg. An der Einmündung in die Herrenberger Straße wollte sie verkehrswidrig nach links in Richtung eines Feldweges abbiegen und übersah hierbei die ihr ordnungsgemäß entgegenkommende 53-jährige Dacia-Lenkerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall, bei dem die Audi-Lenkerin schwer verletzt wurde. Die Dacia-Lenkerin wurde durch das Unfallgeschehen nach derzeitigem Stand nur leicht verletzt. Beide Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungshubschrauber und 2 Rettungswagen vor Ort. Der Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen liegt bei etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei war mit insgesamt 4 Streifenwagen vor Ort. Die K 1077 musste aufgrund des Unfallgeschehens und der anschließenden Aufnahme/Bergung bis gegen 19.30 Uhr gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung durch die Polizei.

