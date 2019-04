Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sexualdelikt in Bietigheim-Bissingen, Brand in Bönnigheim

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Mann zeigt sich im Hallenbad unsittlich

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstag im Hallenbad in der Holzgartenstraße wahrscheinlich mehrmals in unsittlicher Weise gezeigt. Vor allem waren zwei Kinder im Alter von 12 Jahren davon betroffen. Die beiden Mädchen hielten sich zwischen 17:00 und 18:00 Uhr im Außenbecken auf. Auf dem Rücken schwimmend zeigte sich der Fremde in unsittlicher Weise. Auch einer 43-Jährigen war das Verhalten des Mannes aufgefallen. Der Verdächtige soll zwischen 50 und 60 Jahren alt sein und ungefähr 1,65 Meter groß. Er hat eine etwas kräftigere Figur und trug eine schwarze, längere und locker sitzende Boxer-Short. Am Oberkopf hat er eine Glatze mit grauem Haarkranz. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-9 entgegen.

Bönnigheim: Wohnungsbrand

Wahrscheinlich wegen brennender Kerzen entwickelte sich am frühen Montag kurz nach 02:30 Uhr in einer Wohnung in der Sudetenstraße ein Feuer, bei dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Bönnigheim war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell