POL-LB: BAB 8 / Sindelfingen: Verkehrspolizei zieht bulgarischen Transporter aus dem Verkehr

Am Montag gegen 07:30 Uhr haben Beamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" einen bulgarischen Lkw Renault Master, der auf der BAB 8 in Richtung München unterwegs war, angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass das Fahrzeug mutmaßlich verkehrsunsicher und zusätzlich überladen war. Außerdem befanden sich zwei Kleinkinder im Fahrzeug, die nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Zur weiteren Abklärung wurde der Transporter zu einer Kfz-Prüfstelle begleitet. Dort wurde das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft. Nicht nur das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen wurde um mehr als 1000 Kilogramm überschritten, sondern bei der technischen Untersuchung wurden noch weitere 33 Mängel festgestellt, die letztendlich für die Stilllegung des Fahrzeugs sorgten. Besonders auffällig war die kreative Sicherung der Hecktüren. Der 49 Jahre alte Fahrer hatte diese mit zwei Schraubenziehern gesichert. Obendrein fanden die Beamten im Bereich der Achsen eingeklemmte Holzscheite vor. Diese waren offenbar dazu gedacht, das enorme Gewicht des Fahrzeugs zu halten, da die Federn bereits nachgegeben hatten. Bei dem 49-jährigen Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde letztendlich eine Sicherheitsleistung erhoben. Darüber hinaus wurde die Weiterfahrt untersagt.

