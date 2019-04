Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Leonberg; Zeugen nach Vorfall auf der BAB 81 und BAB 8 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 14:15 Uhr auf der Südrandstraße in Leonberg ereignete. An der Einmündung zur Berliner Straße mussten in Richtung der B 295 ein 42 Jahre alter Mercedes-Lenker und ein 45-jähriger Smart-Lenker an einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender 24-Jähriger erkannte diesen Umstand mutmaßlich zu spät und fuhr mit einem Opel auf seinen Vordermann auf, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Mercedes geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß wurden der 45-Jährige schwer und der 24-Jährige leicht verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann anschließend in ein Krankenhaus. Zwei der insgesamt drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

BAB 81/BAB 8 - Leonberg/Sindelfingen: Zeugen nach Vorfall auf der Autobahn gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Nötigung im Straßenverkehr und zu einer Beleidigung geben können, die am Sonntagabend auf der BAB 81 sowie auf der BAB 8 begangen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 21:40 Uhr ein 37 Jahre alter Autofahrer zusammen mit seiner 34-jährigen Beifahrerin auf der BAB 81 von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Autobahndreieck Leonberg wurde der 37-jährige Fahrer, der mit einem weißen Smart Fortwo die mittlere Spur im Engelbergtunnel befuhr, von einem bislang unbekannten Transporter-Fahrer überholt. Dieser zog offenbar mit deutlich höherem Tempo von der rechten bis auf die linke Fahrspur an dem Smart vorbei, hupte und scherte vor dem Pkw wieder ein. Im weiteren Verlauf fuhren beide Verkehrsteilnehmer auf die BAB 8 in Richtung München. Aufgrund der Verkehrslage passierte der Smart-Lenker, zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart, auf Höhe der Rastanlage Sindelfinger Wald den Transporter. Der unbekannte Fahrer erkannte dies, hupte erneut und öffnete die Seitenscheibe. Dabei zeigte er mutmaßlich eine beleidigende Geste und beschimpfte die Smart-Insassen. Nachdem er den Smart daraufhin erneut überholt hatte, scherte der Transporter-Fahrer mutmaßlich vor dem Smart wieder ein, machte eine Vollbremsung und hielt auf dem Standstreifen an. Der 37-Jährige, der aufgrund der Bremsung ebenfalls stark abbremsen musste, fuhr weiter in Richtung des Autobahnkreuzes Stuttgart. Dort wurde er nochmals von dem Transporter-Fahrer überholt. Beide Verkehrsteilnehmer setzten ihre Fahrt auf der BAB 81 in Richtung Singen fort und haben die Autobahn an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost schließlich verlassen. Am Ende der Ausfahrt hatte der Transporter-Fahrer mutmaßlich angehalten und ist aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Als der Smart-Fahrer, der einige Meter dahinter angehalten hatte, bemerkte, dass der Unbekannte aufgebracht auf ihn zukam, fuhr er an dem Mann vorbei und meldete den Vorfall bei der Polizei. Der unbekannte Mann ist circa 40 bis 48 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hat kurze Haare und große Hände. Er hat ein mitteleuropäisches Aussehen, trug eine Jeans und ein T-Shirt. Bei dem Fahrzeug, mit dem der Unbekannte unterwegs war, soll es sich mutmaßlich um einen weißen, geschlossenen VW Transporter mit angebrachter Werbung und polnischer Zulassung handeln. Dieser war augenscheinlich mit Reifen beladen und der Fahrer saß vermutlich alleine im Transporter. Zeugen die das Geschehnis beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

