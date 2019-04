Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unbekannte besprühen mehrere Gebäude, Unfall zwischen zwei Zweiradfahrern; Deckenpfonn: Einbruch in Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Unbekannte besprühen mehrere Gebäude

Insgesamt fünf Gebäude in der Hauptstraße in Renningen wurden zwischen Samstag 23.00 Uhr und Sonntag 01.00 Uhr von noch unbekannten Tätern mit silberner und schwarzer Farbe beschädigt. Die Sprayer hinterließen verschiedene Zahlenkombinationen und Schriftzüge. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, in Verbindung zu setzen.

Renningen: Unfall zwischen zwei Zweiradfahrern

Zwei schwer verletzte Zweiradfahrer sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 15.35 Uhr auf der Kreisstraße 1008 zwischen Renningen und Leonberg-Warmbronn ereignete. Ein 53 Jahre alter Liegefahrradfahrer war in Richtung Warmbronn unterwegs, als von hinten ein 71-Jähriger mit einer Harley-Davidson heran fuhr. Mutmaßlich übersah der Motorradfahrer den Radler im weiteren Verlauf und fuhr auf, so dass beide Männer schließlich auf den Asphalt stürzten. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen.

Deckenpfronn: Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zum Montag verübten bislang unbekannte Täter einen Einbruch in eine Tankstelle in der Nordstraße in Deckenpfronn. Um in das Gebäude eindringen zu können, rissen sie ein Schutzgitter aus der Verankerung in der Hauswand und schlugen das dahinter liegende Fenster ein. So gelangten die Unbekannten ins Innere der Tankstelle, wo sie schließlich einen Geldspielautomaten aufbrachen. Aus diesem stahlen sie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend machten sich die Einbrecher an der Zigarettenauslage zu schaffen und entwendeten eine Vielzahl Zigarettenpackungen diverser Marken im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell