Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung und Einbruchsversuch in Ditzingen; Verkehrsunfallflucht in Hemmingen

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Heckscheibe eingeschlagen

Mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Renault beschädigt, der am Sonntag zwischen 12:00 und 13:20 Uhr auf einem Baumarktparkplatz in der Dieselstraße in Ditzingen abgestellt war. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 800 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156/4352-0 entgegen.

Ditzingen: Einbruchsversuch in Gaststätte

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Sonntag zwischen 22:00 und 23:20 Uhr auf eine Gaststätte in der Leonberger Straße in Ditzingen abgesehen. Der Unbekannte schob einen Rollladen hoch und hebelte das dahinter liegende Fenster auf. Hierbei wurde der Kriminelle vermutlich durch die dabei ausgelöste Alarmanlage gestört. Er flüchtete mutmaßlich ohne Beute und hinterließ einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Hemmingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub, der am Samstag zwischen 15:15 und 18:00 Uhr einen Audi in der Münchinger Straße in Hemmingen beschädigte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Audi, der gegenüber einer Apotheke auf einem Parkplatz abgestellt war. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten blaue Lackantragungen an dem Audi. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156/4352-0 zu melden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

