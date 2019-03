Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Leonberg-Warmbronn und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Warmbronn: Gartenhausaufbrüche

Im Zeitraum vom Freitag, 17.30 Uhr bis Samstag, 11.00 Uhr, wurden im Gewann "Am Steinbruch" insgesamt vier Gartenhäuser aufgebrochen. Überwiegend wurden die Holztüren brachial aufgehebelt. Über das entwendet Gut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise werden an das Polizeirevier Leonberg, Telefon: 07152/605-0, erbeten.

Ludwigsburg: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 15.00 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter über eine Gartentonne auf den Balkon eines Einfamilienhauses im Marderweg. Dort hebelten sie die Balkontüre auf und durchsuchten anschließend das komplette Haus und verließen es durch ein Fenster im Erdgeschoss wieder. Ob etwas entwendet wurde konnte bislang nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon: 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Einbrecher durchwühlen Wohnung

Am Samstag, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Landhausstraße in eine Wohnung ein. Zuvor wurde das Küchenfenster mit einem Stein so beschädigt, dass man das Fenster mit dessen Griff öffnen konnte, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. In der Folgezeit sind mehrere Räume betreten und Schränke und Kommoden durchwühlt worden. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Landhausstraße aufgefallen sind werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon: 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell