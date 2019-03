Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.50 Uhr, befuhr eine 36-Jährige mit ihrem schwarzen Renault Traffic die Kreisstraße 1031 von Sindlingen nach Nebringen. Ihr kam ein weißer SUV entgegen. Der Fahrer fuhr zu weit links so dass sich beide Außenspiegel berührten und der Spiegel am Renault beschädigt wurde. Der Fahrer des SUV fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Renault beläuft sich der Schaden auf 500 Euro. Hinter dem SUV ist möglicherweise ein Kleinwagen gefahren, der Fahrer könnte den Unfall beobachten haben. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Telefon: 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen

