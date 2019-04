Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Ludwigsburg (2), Einbruch in Ludwigsburg (2)

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Motorroller entwendet

Zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 15:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen blau-silbernen Roller der Marke Jinlun mit grünem Versicherungskennzeichen, der auf den Zweiradstellplätzen des Bahnhofs Ludwigsburg stand. Der Wert des Rollers beläuft sich auf rund 350 Euro. Beim Abstellen des Rollers fiel in einem größeren dunklen Fahrzeug auf dem PKW-Stellplatz daneben ein etwa 40-jähriger Mann mit schwarzen Haaren auf, der sich verdächtig verhielt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Werkzeuge gestohlen

Werkzeuge im Gesamtwert von 2.300 Euro entwendeten Diebe, die zwischen Freitag 11:00 Uhr und Samstag 15:00 Uhr in der Königsberger Straße zuschlugen. Um an das Diebesgut zu gelangen, warfen die Täter die Scheibe der hinteren Tür eines dort geparkten hellgrünen LKW der Marke Iveco ein und ließen aus dem Inneren unter anderem ein Lasergerät im Wert von etwa 1.500 Euro sowie weitere Werkzeuge mitgehen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche in ein Wohnhaus in der Königsallee in Ludwigsburg ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und entwendeten anschließend einen Laptop, zwei Smartphones und eine Armbanduhr. Der Wert des Diebesguts wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Ludwigburg: Wohnungseinbruch

Unbekannte Einbrecher trieben innerhalb der letzten beiden Wochen ihr Unwesen in einem Wohnhaus in der Straße "Am Zuckerberg". Die Täter hebelten die Tür zur Garage auf und verschafften sich zudem Zutritt zum Wohnhaus, indem sie die Fensterscheibe der Balkontür einwarfen. In der Wohnung erbeuteten sie Bargeld und Schmuck. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Sachschaden wird mit circa 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

