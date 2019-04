POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unbekannte stehlen Holz; Ludwigsburg: hydraulischer Bohrhammer entwednet; Vaihigen an der Enz: Vandalismus am Spiel-und Grillplatz "Kappelsteig (Roi Igel)"

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kirchheim am Neckar: Unbekannte stehlen Holz

Holz im Wert von etwa 350 Euro entwendeten bislang Unbekannte, die zwischen Mitte Februar und Mitte März im Gewann "Kaywald" in Kirchheim am Neckar ihr Unwesen trieben. Es handelt sich um etwa zehn Festmeter bestehend aus Laubhartholz, die hinter dem Häckselplatz im Bereich der öffentlichen Grillstelle auf einem Flächenlos lagerten. Aufgrund von vorhandenen Spuren ist davon auszugehen, dass die Täter Teile des Holzes vor Ort zersägten. Wahrscheinlich wurden jedoch auch komplette Stämme gestohlen, die die Diebe mit einem entsprechend geeigneten Fahrzeug mit Greifarm verluden und abtransportierten. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143/891060, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Ludwigsburg: hydraulischer Bohrhammer entwendet

Zwischen Freitag 13.00 Uhr und Montag 07.30 Uhr entwendeten noch unbekannte Täter von einer Baustelle in der Gänsfußallee im Ludwigsburger Westen einen hydraulischen Bohrhammer. Der Bohrhammer wurde von der Schaufel eines Baggers abgedeckt. Mutmaßlich gelang es den Tätern den Bagger in Betrieb zu nehmen, die Schaufel anzuheben, so dass sie dann an den Bohrhammer heran kamen. Das etwa 300 Kilogramm schwere Werkzeug luden sie anschließend mutmaßlich auf ein größeres Fahrzeug und transportierten es dann ab. Der Wert des Bohrhammers dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Vaihingen an der Enz: Vandalismus am Spiel- und Grillplatz "Kappelsteig (Roi Igel)"

Einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro hinterließen bislang unbekannte Vandalen, die sich zwischen Samstag 20.30 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr auf dem Spiel- und Grillplatz "Kappelsteig (Roi Igel)" entlang der Landesstraße 1125 zwischen Vaihingen an der Enz und - Aurich aufhielten. Die Täter fällten zwei größere Bäume, zerstörten zwei festangebrachte Abfalleimer, wüteten auf dem gesamten Platz und hinterließen darüber hinaus auch zahlreiche leere Alkoholflaschen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen.

