Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebe auf Baustelle unterwegs; Aidlingen: Tabakwaren aus Einkaufsmarkt gestohlen

Ludwigsburg

Böblingen: Diebe auf Baustelle unterwegs

Mit etwa 500 Litern LKW-Diesel machten sich bislang unbekannte Diebe aus dem Staub, die zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 06.50 Uhr eine Baustelle in der Calwer Straße in Böblingen heimsuchten. Auf der Baustelle standen zwei LKW, dessen Tankdeckel die Täter mutmaßlich aufhebelten. Anschließend zapften sie den in den Tanks enthaltenen Kraftstoff ab. Darüber hinaus ließen sie die Tankdeckel, die Siebeinsätze sowie die Rückschlagkappen mitgehen. Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 2.400 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07131/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Aidlingen: Tabakwaren aus Einkaufsmarkt gestohlen

Eine noch nicht bekannte Menge Tabakwaren stahl eine bislang unbekannter Täter, der zwischen Samstag 22.20 Uhr und Montag 06.15 Uhr im Forchenweg in Aidlingen zuschlug. Der Dieb schlug eine Scheibe eines Einkaufsmarkts ein, so dass er anschließend durch das entstandene Loch hindurch greifen konnte. In nächster Nähe hierzu stand eine Gitterbox, in der sich die Tabakwaren befanden. Im weiteren Verlauf gelang es dem Unbekannten die verschlossene Gitterbox zu öffnen, so dass er die enthaltenen Waren greifen und stehlen konnte. Der Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 700 Euro belaufen. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

