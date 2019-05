Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Bäckerei

Kaiserslautern (ots)

Nachdem es bislang unbekannten Einbrechern in der Nacht auf Montag nicht gelang die Hintertür einer Bäckerei am Pfaffplatz aufzuhebeln, gingen sie mit dieser Methode ein Fenster an. Dieses gab nach, sodass sie in die Räumlichkeiten eindringen und die gesamte Backstube samt Keller durchsuchen konnten. Letztlich erbeuteten sie Wechselgeld in Höhe von etwa 300 Euro. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen, die auffällige Personen wahrgenommen haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell