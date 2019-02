Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Beschädigter PKW gesucht

55543 Bad Kreuznach, Alzeyer Straße (ots)

Am Freitag, den 08.02.2019, gegen 20.55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Alzeyer Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Opel Corsa und einem unbekannten PKW. Die 37-jährige Fahrerin des Opel stieß beim Ausparken gegen einen geparkten roten Kleinwagen. Ohne auf die Rückkehr des Fahrers zu warten, verließ die Verursacherin den Parkplatz. Das Kennzeichen des roten Kleinwagens hatte sie sich nicht notiert. Später erst verständigte die 37-Jährige die Polizei, die den Kleinwagen nicht mehr vorfinden konnte. Sollte der fragliche Besitzer eines rozen Kleinwagens einen entsprechenden Schaden feststellen, der auf dem Lidl Parkplatz verursacht sein musste, wird er gebeten sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden.

