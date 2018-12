POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim

Lambsheim (ots) - Am 30.11.2018 kommt es im Zeitraum zwischen 16:00 und 21:00 zu einem Einbruch in ein Vereinsheim Im Holzacker in Lambsheim. Durch die Täter werden ein Rollladen und eine Tür gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchwühlt. Ob Gegenstände bei dem Einbruch entwendet wurden, können die Anzeiger bisher noch nicht angeben.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Frankenthal unter der Nummer 06233-3130 erbeten.

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-3130

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de





