POL-PPRP: 26-Jähriger ausgeraubt

Ludwigshafen (ots) - Ein 26-Jähriger wurde am Montag (10.09.2018) von mehreren Personen körperlich angegangen und anschließend ausgeraubt. Der junge Mann war um 18.50 Uhr zu Fuß im Bereich der Rheinpromenade (Höhe Hausnr. 12) unterwegs, als er plötzlich auf eine 9-köpfige Personengruppe traf, die ihn sofort attackierten. Der 26-Jährige ging umgehend zu Boden. Die Gruppe schlug weiter auf ihn ein und stahl 620 Euro sowie ein Mobiltelefon aus seiner Hosentasche. Ein zufällig vorbeikommender 34-jähriger Mann wollte dem 26-Jährigen helfen und wurde sofort körperlich angegangen. Ein 25-Jähriger wollte ebenfalls dem 26-Jährigen helfen, wurde aber von der Gruppe mit Schlägen bedroht. Die Gruppe flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige wurde Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 34-jährige Helfer wurde durch sein Einschreiten nur leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell