POL-PPRP: (Ludwigshafen) Einbruch in Geschäftsräume

Ludwigshafen (ots) - In die Räume eines Ladens in der Hartmannstraße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen vom 08.09.2018, 19 Uhr bis 10.09.2018, 09.30 Uhr ein. Vom rückwärtigen Hof gelangten die Täter an ein Fenster, da sich mit Gewalt öffneten und in den Laden einstiegen. Dort entwendeten sie einen Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen! Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

