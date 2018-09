POL-PPRP: Dieb festgehalten

Ludwigshafen (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Montag (10.09.2018) die Geldbörse einer 29-Jährigen zu stehlen. Die junge Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Kinderwagen in einem Bekleidungsgeschäft im Walzmühlcenter unterwegs, als sie plötzlich bemerkte, wie ein Mann in ihre Tasche am Kinderwagen griff und den Geldbeutel herausnahm. Die 29-Jährige reagierte blitzschnell und griff nach dem Arm des Täters und bekam ihren Geldbeutel zu fassen. Der Dieb versuchte sich aber loszureißen und konnte nach mehreren Versuchen letztendlich ohne Beute flüchten. Durch die Rangelei zog sich die junge Frau Schürfwunden zu. Der Täter war zwischen 30 und 35 Jahren alt und circa 1,65 m bis 1,70 m groß. Er hatte gekräuselte schwarze Haare und war von kräftiger Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue lange Hose und ein kariertes Hemd und ein hellblaues T-Shirt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

