POL-PDNR: Friedewald - Entsorgung von Altreifen

Betzdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter haben ca. 30-40 Altreifen an der Kreisstraße 109, zwischen Friedewald und Nisterberg abgelagert. An einer Zufahrtsstraße zum ehemaligen Truppenübungsplatz Stegskopf wurden die Reifen vor einer Schranke abgelegt. Festgestellt wurden die Reifen am vergangenen Freitag. Wie lange sie dort schon lagen, ist unbekannt. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.

