POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 10.12.2018/Verkehrsunfall mit einer schwerverletzter Person

Eichelhardt (ots) - Am 07.12.2018 gegen 21.00 Uhr befuhr ein 57- jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die L 290 aus Giesenhausen kommend und wollte an der Einmündung B 256 nach rechts in Richtung Eichelhardt einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Mammelzen kommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß wurde die 23- jährige Fahrerin verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Altenkirchen verbracht. Schadenshöhe ca. 11000,-EUR.

