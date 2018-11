POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots) - Northeim- Mühlenstraße, Samstag, 24.11.2018, gegen 02.13 Uhr

Northeim (doe)- Am frühen Samstagmorgen kam es vor einer Lokalität in der Innenstadt zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung. In dieser schlägt ein 28- jähriger einem 34- jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zu Fall kommt. Dabei wird das Opfer leicht verletzt.

