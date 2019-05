Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Wer war der Fahrer des grauen VW Golf?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen VW Golf, der am späten Dienstagabend in der Europaallee einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte ist gegen 22.45 Uhr mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Möglicherweise war der Fahrer betrunken. Er könnte zuvor in einem Bowlingcenter gewesen sein. Zeugen gaben an, zwei Männer bei dem Fahrzeug gesehen zu haben. Die Polizei fragt: Wer hat das Auto am Dienstagabend gesehen? Wer hat die Männer gesehen? Wer kann Hinweise zum Fahrer und zu seiner Fahrweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell