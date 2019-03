Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Linz für das Wochenende vom 29.-31.03.2019 (Entsorgung von Altreifen, Trunkenheitsfahrt)

Neuwied (ots)

Altreifen im Wald entsorgt 56598 Rheinbrohl, Arienheller Richtung Rockenfeld

In dem Zeitraum vom 22.03.-29.03.19 wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Altreifen (8 Stück) im Wald, am Rand eines Feldweges, abgelegt.

Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Selbststeller!!!! Alkohol und seine Nebenwirkungen!!! Trunkenheitsfahrt, Nötigung und Beleidigung 53579 Erpel

Am Samstagnachmittag, gegen 14:17 Uhr, wünscht ein Anwohner aus Erpel das sofortige Erscheinen der Polizei, da seine Einfahrt zugeparkt wurde. Er selber habe aber jetzt mit seinem Pkw das Fahrzeug auch zugeparkt, so keiner mehr die Örtlichkeit verlassen kann. Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass ein Bekannter seines Nachbarn seinen Pkw zwar nicht in der eingezeichneten Parkfläche abgestellt hat, jedoch ein Befahren der Einfahrt des Anrufers möglich gewesen wäre. Da der 61jährige Anrufer jedoch Erbost über die Situation war, blockierte er den Pkw und beleidigte den Fahrzeugführer. Bei der Anzeigenaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Anrufers festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Gegen den Anrufer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell