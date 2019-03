POL-PDNR: Medieninfo der Polizeiinspektion Neuwied vom 29.03.19 bis 31.03.2019

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

01 Verkehrsunfälle

Insgesamt 18 Verkehrsunfälle ereigneten sich am Wochenende im Bereich der Polizeiinspektion Neuwied, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von etwa 50.250 EUR entstand.

In der Breslauer Straße wurde am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Möbelhauses ein dort geparkter PKW Ford Kuga im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ebenfalls in der Breslauer Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters wurde am Samstagnachmittag ein weißer PKW Seat Leon von einem bislang Unbekannten im Heckbereich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

02 Straftaten

Ladendiebstahl Am Freitagmittag wurden von einer Fußstreife in der Mittelstraße eine 44jährige Frau und ein 37jähriger Mann dabei beobachtet, wie sie von einer Außenauslage mehrere Sonnenbrillen entnahmen und einsteckten.

Zigarettenautomat entwendet Aus einer Gaststätte in der Marktstraße wurde in der Nacht zum Freitag ein kompletter Zigarettenautomat entwendet. Wie in die Räumlichkeiten der Gaststätte gelangt wurde, steht derzeit noch nicht fest.

BTM-Utensilien aufgefunden In der Heddesdorfer Straße wurden am Freitagmorgen klassische Heroinutensilien aufgefunden und sichergestellt. Offensichtlich hatte eine bislang unbekannte Person auf einer Toilette Betäubungsmittel konsumiert.

Ex beleidigt und bedroht In der Feldkircher Straße wurde am Freitagabend ein 35jähriger Mann vom jetzigen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin telefonisch beleidigt und bedroht.

Heckscheibe eingeschlagen An einem in der Pfarrstraße geparkten PKW Peugeot 3008 wurde am Freitagabend durch einen bislang unbekannten Täter die Heckscheibe eingeschlagen.

Geldbörsen gestohlen In der Ringstraße wurde in der Zeit vom Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag einem 92jährigen Mann die Geldbörse gestohlen. Einer 79jährigen Frau wurde am Samstagnachmittag in der Mittelstraße die Geldbörse gestohlen. Wiederholt weist die Polizei darauf hin, Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen!

Joint hinter dem Ohr Am Samstagabend wurde im Langendorfer Feld eine 28jährige Frau kontrolliert. Nachdem die Beamten zunächst einen fertig gedrehten Joint hinter einem Ohr der jungen Frau feststellten, förderte eine Durchsuchung noch einen mit BTM-Resten behafteten Crusher und ein Aluknäuel mit Marihuana hervor.

Zaun zerschnitten In der Oberbieberer Straße wurde am Samstagabend festgestellt, dass bislang Unbekannte den Zaun hinter einem Wohnhaus durchgeschnitten hatten. Anhand festgestellter Fußspuren muss es sich um mehrere Personen gehandelt haben; die Neuwieder Polizei sucht Zeugen.

