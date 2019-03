Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Fürthen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Samstag, den 30.03.2018 gegen ca. 16:00 Uhr auf der L 267, Gemarkung Fürthen. Ein 16-Jähriger Motorradfahrer sowie sein 18 Jahre alter Sozius befuhren mit einem Krad die Siegstraße (L 267) aus Richtung Etzbach kommend in Fahrtrichtung Windeck OT Au. Ein 42 Jahre alter Mann befuhr die Siegstraße mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Einmündung Siegstraße / Hammerstraße beabsichtigte der Motorradfahrer nach links in die Hammerstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah dieser den entgegenkommenden Pkw-Fahrer und kollidierte mit diesem. Hierdurch kam der Motorradfahrer zu Fall wurde verletzt. Sein Sozius erlitt ebenfalls Verletzungen. Beide Motorradfahrer mussten mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Altenkirchen verbracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache dürfte in dem falschen Linksabbiegevorgang des Motorradfahrers in Verbindung mit der Sichtbehinderung durch die tiefstehende Sonne zu suchen sein. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000, -- EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell