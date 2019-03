Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Betzdorf (ots)

Ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer wurde in der Nacht zum Samstag in der Wilhelmstraße in Betzdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer zeigte Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Er räumt in seiner Befragung den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an: PI Betzdorf

Tel: 02741/926-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell