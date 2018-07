POL-NI: Brandstiftung/Zeugenaufruf

Rinteln-Steinbergen (ots) - (me) In Rinteln Steinbergen, Beekebreite, wurde am Sonntag, 08.07.2018, in der Zeit von 00:00 bis 00:39 Uhr, durch bisher unbekannte Täter Müll in einer Hütte in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Polizei mit Hilfe eines mitgeführten Feuerlöschers schnell gelöscht werden. Sachschaden entstand hierdurch nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

