POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einem mutmaßlichen Einbrecher-Trio auf die Spur gekommen. Der Zeuge hatte kurz nach 1 Uhr die Polizei verständigt, weil er gesehen hatte, wie sich drei Personen an der Tür eines Gebäudes in der Osterstraße zu schaffen machten. Offenbar gelang es dem Trio aber nicht, die Eingangstür zu öffnen, deshalb machten es sich wieder aus dem Staub.

Die ausgerückte Streife machte bei ihrer Suche in der Umgebung in der Raiffeisenstraße drei Männer ausfindig, auf die die Täterbeschreibungen passten. Es handelt sich um Männer aus dem Stadtgebiet im Alter von 41 bis 46 Jahren. Einer von ihnen hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich Werkzeug befand. Ob es sich dabei um das Tatwerkzeug handelt, steht noch nicht fest. Ein anderer Mann aus der Dreiergruppe hatte Rauschgift bei sich. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Verstoße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ebenfalls an der Eingangstür sind Einbrecher in der Hellmut-Harter-Straße gescheitert. Am Dienstagmorgen fiel der Bewohnerin eines Appartements auf, dass sich jemand an ihrer Wohnungstür zu schaffen gemacht haben muss. Das Schließblech wurde herausgebrochen und die Angeln ein Stück aus dem Rahmen herausgedrückt. Ob die Täter überhaupt in die Wohnung eingedrungen sind, ist allerdings fraglich. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zurück blieb der Schaden durch die beschädigte Tür. | cri

