Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190513-4: Haftbefehl statt Führerschein - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben am Samstagabend (11. Mai) einen 37-jährigen Motorradfahrer vorläufig festgenommen.

Den Beamten fiel der Motorradfahrer gegen 23:30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle "Am Jobberath" auf. Als sie ihn nach seiner Fahrerlaubnis fragten, konnte der 37-Jährige den Polizisten kein Dokument vorlegen und flüchtete zu Fuß. In einer Grünanlage in der Nähe der Straße "Am Knüchelsdamm" holten ihn die Beamten ein. Der 37-Jährige versuchte, sich im Unterholz zu verstecken und verharrte dort im Liegestütz. Die Polizisten fixierten den Mann und brachten ihn zu einer Wache. Dort ergaben erste Ermittlungen, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Da er zudem eingeräumt hatte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Nach Zahlung der Haftbefehlsforderung entließen ihn die Beamten gegen 01:45 Uhr. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell