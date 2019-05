Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190513-2: Unbekannte raubten Mobiltelefon - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem gewaltsamen Übergriff machen können.

An der Haltestelle Brühl-Süd stieg ein 20-jähriger Mann am Sonntag (12. Mai) um 03:20 Uhr aus der Bahn aus Richtung Köln. Zwei Männer schlugen ihn an der Kreuzung "Auf der Höhe" / "Alte Bohle" / "Neue Bohle" zu Boden, nahmen sein Mobiltelefon an sich und flüchteten.

Ein Täter war circa 23 bis 24 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte schwarze Haare und braune Augen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52/0 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell