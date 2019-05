Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die 26- jährige Frau aus Köln war am Samstagabend (11.05. gegen 21:50 Uhr) mit ihrem Fahrrad auf der Luxemburger Straße aus Köln kommend in Fahrtrichtung Hürth unterwegs. Hierzu befuhr sie den linksseitigen Radweg. An der Autobahnanschlussstelle Klettenberg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, welcher die BAB 4 verlassen hatte und beabsichtigte, nach rechts auf die Luxemburger Straße in Richtung Köln abzubiegen. Der Fahrzeugführer hatte die Radfahrerin übersehen. Diese erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (pw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell