Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einer Kollision zweier PKW verletzten sich alle drei Fahrzeuginsassen. Ein 25- jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem PKW die Bonnstraße aus Richtung Königsdorf kommend in Richtung Frechen. Er beabsichtigte nach links auf die Europaallee abzubiegen. Zu diesem Zweck hatte er sich auf den Linksabbiegerstreifen eingeordnet und abgewartet, bis die für ihn geltende Linksabbiegerampel auf Grünlicht wechselte. In Gegenrichtung fuhr ein 24- jähriger Frechener mit seinem PKW. Dieser missachtete offensichtlich das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Linksabbieger und der andere Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, beide wurden nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Die Beifahrerin des Frecheners, eine 22- jährige Frau, erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pw)

