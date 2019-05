Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190510-3: Diebstahl aus Gerätehalle eines Gutshofes - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Diebe stahlen gezielt elektronische Bauteile aus dort abgestellten Traktoren.

In der Zeit zwischen Mittwoch (08. Mai) 17:30 Uhr und Donnerstag (09. Mai) 08:00 Uhr betraten Unbekannte das umzäunte Gelände eines Gutes an der Friedensstraße. Dort brachen sie das Zugangstor einer Gerätehalle auf und demontierten offenbar fachmännisch von vier John-Deere-Landmaschinen die GPS-Systeme. Von einem weiteren Traktor, der in einer anderen Halle stand, entwendeten die Täter neben dem GPS-System noch einen Bordcomputer einer Spritzanlage. Der Schaden an den Fahrzeugen wird nach Angaben des Geschädigten im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen. Für die eingeleiteten Ermittlungen des Kriminalkommissariates 21 in Bergheim werden Zeugen gesucht, die sich bitte telefonisch unter 02233 52-0 melden sollen. (bm)

