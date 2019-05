Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190510-2: Nachfahrt endete im Park - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein berauschter Autofahrer missachte Anhaltesignale und versuchte vergeblich, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Streifenbeamte bemerkten am Donnerstag (09. Mai) um 23:45 Uhr auf der Jahnstraße einen mit mehreren Personen besetztes Auto mit Ahrweiler Kennzeichen. Zur beabsichtigten Kontrolle gaben die Beamten Anhaltezeichen und schalteten das Blaulicht ein. Der Fahrer des Wagens ignorierte die Anweisungen, beschleunigte, beging Verkehrsverstöße und bog mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Park "Am Birkenwäldchen" ein. Dort stoppte der Wagen auf einer Wiese und die Insassen liefen davon. Die Beamten fanden einen 40-Jährigen in einem Gebüsch und nahmen ihn vorläufig fest. Er gab spontan an, mit anderen einen Joint geraucht zu haben und dass sie sich aus Angst der Kontrolle entziehen wollten. Ihm wurde in einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der 40-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug gehört einem Halter aus Köln, weshalb die Beamten das Auto sicherstellten. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariates in Hürth dauern an. (bm)

