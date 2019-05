Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190509-4: Radfahrer von Auto erfasst - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (09. Mai) auf der Holzstraße wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Gegen 04:45 Uhr fuhr ein 28-jähriger Radfahrer auf der Holzstraße in Richtung Hubert-Prott-Straße. Zeitgleich fuhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der Ernst-Heinrich-Geist-Straße und beabsichtigte, links auf die Holzstraße in Richtung Bonnstraße zu fahren. Beim Abbiegen stießen beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammen. Der 28-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Radfahrer unbeleuchtet und mit Kopfhörern unterwegs gewesen war. Die Holzstraße ist nicht für Radfahrer zulässig. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallhergang dauern an. (nh)

