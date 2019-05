Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190509-1: Trickdiebin erbeutete Bargeld - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Frau gab vor, für eine Organisation Geld zu sammeln. Einem ahnungslosen Frechener fischte sie Bargeld aus dem Portemonnaie, als er Spendenbereitschaft zeigte.

Ein 74-jähriger Senior begegnete am Montagmorgen (06. Mai) um 10:00 Uhr einer angeblich taubstummen Frau, die mit einem Klemmbrett in der Frechener Innenstadt (Johann-Schmitz-Platz) unterwegs war. Spendenwillig zückte der Mann sein Portemonnaie und übergab ihr einen geringen Münzgeldbetrag. Vermutlich bedeckte die Unbekannte mit dem Klemmbrett das Portemonnaie und entnahm unbemerkt mehrere Geldscheine. Als der Senior darauf aufmerksam wurde, lief die Frau durch einen Durchgang neben einem Lebensmittelgeschäft auf einen Parkplatz (An der Synagoge) in Richtung Kreissparkasse davon. Zwei Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam.

Die gesuchte Frau war etwa 25 Jahre alt, von schmaler Statur und circa 170 Zentimeter groß. Sie hatte dunkle, zum Zopf gebundene Haare und war dunkel gekleidet. Auffällig war die rote Mütze, die sie trug.

Die Polizei warnt vor der Masche der falschen Spendensammler und rät: Seien Sie aufmerksam gegenüber Spendensammlern auf Straßen, Wegen oder Plätzen. In der Regel versuchen diese, sie mit irgendwelchen Gegenständen abzulenken. Typisch hierbei ist das Abdecken des geöffneten Portemonnaies mit einem Klemmbrett.

Hinweise in dem Fall nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell