POL-REK: 190508-3: Brände beschäftigten Polizei und Feuerwehr - Hürth/Kerpen/Erftstadt

Die Brandursachen sind zum Teil noch ungeklärt; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstag (07. Mai) geriet um 13:40 Uhr Essen auf dem Herd eines Hauses in der Hebbelstraße in Hürth in Brand. Dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Um 16:40 Uhr kam es in Kerpen in der Münchener Straße zu einem Zimmerbrand, der sich rasch ausdehnte und einen hohen Sachschaden verursachte. Personen wurden nicht verletzt. In Erftstadt brannte um 17:15 Uhr eine mehrere hundert Quadratmeter große Möbellagerhalle in der Max-Planck-Straße. Auch hier ist die Brandursache unklar. Da die Halle nach ersten Erkenntnissen einsturzgefährdet ist, konnte der Brandort bisher nicht betreten werden. Der Sachschaden wird auf eine sechsstellige Eurosumme geschätzt. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (bm)

