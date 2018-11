POL-PDLU: Verkehrsunfall

Speyer (ots) - 28.11.2018, 17.33 Uhr

Um 17.33 Uhr kam es am gestrigen Tag an der Kreuzung Draisstraße/Brunckstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die 30-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW Audi A1 die Draisstraße und missachtet die Vorfahrt der bevorrechtigte Audi A4-Fahrerin, welche von der Landwehrstraße in die Kreuzung einfährt. An dem A1 wurde die Frontstoßstange und an dem A4 die rechte Fahrzeugseite erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell