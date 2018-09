POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Gevelsberg (ots) - Am 07.09.2018 gegen 13:10 Uhr befährt ein 79 jähriger Erkrather mit seinem Fahrrad die Heidestraße in Fahrtrichtung Wittener Straße. In Höhe der Theodorstraße übersieht er einen verkehrsbedingt wartenden Pkw und fährt diesem auf. Bei dem folgenden Sturz verletzt sich der Radfahrer schwer. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

