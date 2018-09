POL-EN: Schwelm - Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Schwelm (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, stieß ein 68-jähriger Wuppertaler beim Zurücksetzen mit einem VW Caddy auf der Kurfürstenstraße mit einer Fußgängerin zusammen, die die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 51-jährige Schwelmerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Nachmittag verletzte sich eine 37-jährige Wuppertalerin bei einem Unfall mit ihrem Fahrrad. Sie fuhr mit dem Fahrrad verbotswidrig auf dem Gehweg der Schulstraße. In Höhe einer Imbissstube stieß sie gegen einen Mauervorsprung, stürzte und verletzte sich schwer. Noch am Unfallort wurde die 37-Jährige von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, die sie anschließend zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachten.

