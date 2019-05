Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190507-2: Fahrradkennzeichnung - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Aktion "Kein Fahrrad ohne Kennzeichen!" zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls wird durch die Kreispolizeibehörde fortgesetzt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Rhein-Erft-Kreis haben wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder mit einem Kennzeichen versehen zu lassen. Ein im Internet verfügbarer 'Erfassungsbogen' steht zum Download bereit (https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/servicezeiten-zur-fahrradkennzeichnung). Dieser sollte nach Möglichkeit ausgefüllt zum Kennzeichnungstermin mitgebracht werden. Dies verkürzt die Dauer der Kennzeichnung.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Fahrrad ausschließlich an einem Termin in Ihrer Stadt, in der Sie auch amtlich gemeldet sind, kennzeichnen lassen können!

Hier finden Sie die Termine für den Monat Mai 2019:

14.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr Elsdorf Feuerwehr, Fröbelstraße 15

16.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr Frechen Polizeidienststelle, Dürener Straße 48-50

21.05.2019, 16:00 bis18:00 Uhr Bedburg Gelände Sportverein Bedburger BV, Herderstraße 2

23.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr Kerpen Polizeiwache Kerpen, Philipp-Schneider-Straße 8-10

23.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr Pulheim Polizeidienststelle, Johannisstraße 6 b

22.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr Hürth Polizeidienststelle, Luxemburger Straße 303 a

22.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr Brühl Polizeidienststelle, Wilhelm-Kamm-Straße 49

22.05.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr Wesseling Polizeidienststelle, Am Neuen Garten 1 (bm)

