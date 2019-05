Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190506-4: Reinigungskraft im Fokus der Ermittler - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 39-jährige Frau steht im Verdacht, während ihrer Arbeitszeiten in einer Firma Bargeld entwendet zu haben.

Nach unerklärlichen Bargelddiebstählen installierte eine Firma mit Sitz in Erftstadt im Firmengebäude in der Behrensstraße an neuralgischen Punkten Netzwerkkameras. Eine der Kameras meldete am Samstag (05. Mai) um 08:45 Uhr auf dem Handy eines Berechtigten eine Person am Tresor der Firma. Darauf zu erkennen war eine Reinigungskraft, die den Tresor öffnete, dort eine leere Geldkassette vorfand und nach dem Schließen den Raum verließ. Wenig später brachen die Aufnahmen ab. Der Berechtigte stellte später fest, dass die installierten Kameras und eine Festplatte entwendet wurden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Die Staatsanwaltschaft Köln beantragte am Samstag die Wohnungsdurchsuchung bei der 39-Jährigen. Ein Bereitschaftsrichter folgte dem Antrag. Die Polizei durchsuchte die Wohnung der Verdächtigen am Samstagabend. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert gab die 39-Jährige an, die Kameras und die Festplatte entwendet und entsorgt zu haben. Den Diebstahl des Bargeldes stritt sie ab. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (bm)

