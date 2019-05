Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190506-2: Zeuge behielt Unfallflüchtigen im Blick - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Auffahrunfall nahm der Geschädigte die Verfolgung des Unfallverursachers auf und verständigte die Polizei.

Am Samstag (04. Mai) gegen 03:00 Uhr fuhren ein 21-jähriger Mann aus Würselen und ein 24-jähriger Mann aus Köln mit ihren Autos auf der Kennedystraße in Richtung Lindenring. Als der 24-Jährige bei Rot an einer Ampel hielt, fuhr ihm der Würselener auf. Nachdem der Kölner ihm signalisiert hatte, die Polizei rufen zu wollen, fuhr der Mann aus Würselen davon. Der 24-Jährige verfolgte den Flüchtigen und behielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten im Blick. Diese stellten in der Atemluft des 21-Jährigen Alkoholgeruch fest (1,36 Promille) und nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur Wache. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell