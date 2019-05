Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190503-1: Falsche Polizisten erbeuteten hohen Bargeldbetrag - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Erftstädterinnen gingen den Betrügern auf den Leim. Die Polizei warnt die Bevölkerung vor der Masche.

Das Telefon einer 75-jährigen Frau aus Erftstadt klingelte am Mittwochabend (01. Mai) um 20:00 Uhr. Ein Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab, schilderte der Dame eine fadenscheinige Geschichte, worauf sie am Folgetag bei der Bank eine Bargeldsumme abholte und diese um 11:25 Uhr einem angekündigten Boten übergab. Die Seniorin sprach mit ihren Kindern und erfuhr auf diesem Wege von der Betrugsmasche. Sie erstattete Anzeige. Einer 56-jährigen Frau schilderte vermutlich derselbe falsche Polizist am Mittwochabend (01. Mai) um 21:30 Uhr eine frei erfundene Geschichte von einer Diebesbande, bei der es verdeckte Ermittlungen gäbe. Das Gespräch dauerte bis etwa 00:00 Uhr. Eingeschüchtert betrat auch die 56-Jährige am Folgetag ihre Bank und hob einen Bargeldbetrag ab. Währenddessen blockierte der falsche Polizist ihr Telefon, um immer mithören zu können. Im Hintergrund sprachen fortlaufend weitere falsche Polizisten und Funk war zu hören, so die 56-Jährige. Ein Bote holte morgens Schmuck und Bargeld ab. Da ihre Skepsis wuchs, erstattete sie mittags Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt vor den Betrügern und appelliert: Schenken Sie falschen Polizisten kein Vertrauen und lassen Sie sich nicht mit frei erfundenen Geschichten verängstigen. Bleiben Sie skeptisch, wenn ein Gespräch mehrere Stunden andauert oder der falsche Polizist wiederholt und mehrfach anruft. Echte Polizisten blockieren keine Telefonleitungen, rufen nicht wiederholt an und geben in seriösen Fällen selbstverständlich ihre dienstlichen Erreichbarkeiten an, um selbst zurückgerufen werden zu können.

Wenn auch Sie den Verdacht haben, mit einem Betrüger zu telefonieren, dann beenden Sie sofort das Gespräch und wählen umgehend den Notruf 110 der Polizei.

Thematisieren Sie bitte innerhalb der Familie diese Betrugsmasche und warnen Sie weitere Angehörige. Informationen erhalten Sie über folgenden link: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (bm)

