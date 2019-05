Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190502-4: Schlägerei wegen Streit um Maibäume - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Mainacht (01. Mai) haben sich "Im Büngertchen" zwei Gruppen geschlagen, nachdem sie beim Aufstellen von Maibäumen in Streit geraten waren.

Zwei sechsköpfige Personengruppen im Alter von 15 bis 20 Jahren verbrachten unabhängig voneinander den Abend vor dem 01. Mai und stellten jeweils in der Nacht Maibäume auf. Gegen 04:30 Uhr trafen die Gruppen in der Straße "Im Büngertchen" vor einem Haus aufeinander und gerieten in Streit darüber, welche der beiden Gruppen dort einen Maibaum aufstellen dürfe. Nach einer verbalen Auseinandersetzung griff eine Gruppe die andere an. Ein 18-Jähriger schlug einen 19-Jährigen mit einem Schlagstock und verletzte ihn leicht. Insgesamt wurden vier Personen bei der Schlägerei leicht verletzt. Zwei Verletzte (beide 19 J.) kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den 18-jährigen Hauptverdächtigen (1,26 Promille) mit zu einer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Seinen Schlagstock stellten sie sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (nh)

