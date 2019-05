Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190502-3: Festnahme nach mehreren Straftaten- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat am Dienstag (30. April) zunächst zwei Personen durch den Einsatz eines Pfeffersprays verletzt. Anschließend ist er vor der Polizei geflüchtet und gegen ein Tor gefahren.

Der 34-Jährige begegnete im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Wieselweg um 20:00 Uhr einer 50-jährigen Frau. Unvermittelt sprühte er ihr Reizgas ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit seinem Auto. Der Ehemann, der sich zu diesem Zeitpunkt vor der Tür des Hauses befand, merkte sich das Kennzeichen und teilte dieses über den Notruf der Polizei mit. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein Kind (13) bei den Beamten. Der Flüchtige habe ihn bereits am Nachmittag des Tages im Treppenhaus beleidigt und ebenfalls unvermittelt Reizstoff ins Gesicht gesprüht.

Polizisten trafen um 22:15 Uhr im Rahmen der Fahndung auf das flüchtige Fahrzeug. Am Steuer saß der beschriebene Tatverdächtige. Dieser flüchtete vor den Beamten vom Auerhahnweg bis zu einer Tiefgarageneinfahrt auf dem Wildentenweg. Dort kollidierte er mit der Mauer der Einfahrt. Nach dem Unfall sprang er aus dem Auto. Die Beamten nahmen ihn am Unfallort fest und legten ihm Handfesseln an. Der 34-Jährige roch stark nach Alkohol. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein Alkoholtest auf einer Wache ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein Arzt entnahm dem Flüchtigen eine Blutprobe. Er gab an, dass er das Auto erst an diesem Tag gekauft habe, die Kennzeichen stammten von einem anderen Fahrzeug. In dem Auto fanden die Beamten das zuvor benutzte Reizstoffsprühgerät. Dieses stellten die Beamten mit den benutzten Autokennzeichen sicher und leiteten mehrere Strafverfahren ein. Der 34-Jährige blieb bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam. Der Grund für seine Übergriffe ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. (wp)

